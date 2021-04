Mario Sonnleitner ist bereit für das letzte Kapitel bei Rapid

Am Sonntag sollte Mario Sonnleitner gegen Sturm nach der Sperre von Max Hofmann zumindest in den Kader zurückkehren. Mit bislang 355 Pflichtspielen hat sich der Innenverteidiger in die Startelf der grünen Legenden gekämpft. Nur noch fünf Einsätze fehlen auf die Top-Ten, die Funki Feurer und Paul Halla auf dem geteilten neunten Rang abrunden.

Im Europacup (58) kam überhaupt nur Steffen Hofmann (74) auf mehr Partien.

Aber: Als Einziger der illustren Runde (siehe unten) hat der Cupsieger mit Sturm (2010) in Hütteldorf keinen Titel gewonnen.