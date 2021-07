Bilanz der ersten Runde: Mehr Licht als Schatten beim Neustart

Kurt Russ schaffte mit Hartberg die Sensation in Hütteldorf und Matthias Jaissle gewann als Jüngster die erste Bewährungsprobe mit Salzburg. Dazu gab es Punkte für Aufsteiger Peter Pacult durch das späte 1:1 für Klagenfurt gegen den WAC und Deutschland-Import Robin Dutt. Noch später durfte Andreas Herzog über das 1:1 seiner Admiraner jubeln. Verloren hat nur Manfred Schmid mit der Austria, die am Transfermarkt aktiv wird.

PLUS VAR-Einstand

Die Saison hätte in Graz gegen Salzburg beinahe mit einer folgenschweren Fehlentscheidung begonnen: Das Schiedsrichterteam hat vor dem Eigentor von Ulmer auf Abseits entschieden. Zum Glück gibt’s jetzt in der Bundesliga den Video Assistant Referee (VAR), der in Runde eins einige schwerwiegende Patzer verhindert hat.

MINUS VAR-Einstand

Allerdings läuft mit dem VAR noch nicht alles ganz rund. Die Entscheidungen dauerten lange, teilweise über fünf Minuten. Dazu kommt, dass weder die Fans im Stadion, noch die Trainer oder Spieler immer wissen, was gerade gecheckt wird.