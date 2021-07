"Sollte nur Ausrutscher sein": Rapid nach Liga-Pleite gegen Sparta

In Hütteldorf bleibt neben den null Punkten der Ärger über drei Punkte:

Im Schongang „Wir müssen immer an die Grenzen gehen. Diese Lethargie und das Wird-schon-Werden kannte ich aus den vergangenen beiden Saisonen nicht“, betont Kühbauer.

Seine Hoffnung: „Es sollte nur ein Ausrutscher sein und ein Schuss vor den Bug vor Sparta. Wenn wir in Prag so spielen, können wir nach 15 Minuten zusammenpacken.“ Am Mittwoch soll in der Champions-League-Qualifikation der 2:1-Vorsprung verteidigt werden.

Engpass In Prag kann der in der Liga noch drei Spiele gesperrte Robert Ljubicic das Zentrum beleben. Aber Srdjan Grahovac wird nach seinem offenen Nasenbeinbruch längere Zeit fehlen. Der Bosnier musste operiert werden.