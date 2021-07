Austria-Trainer Schmid nach Blamage: "Werde das nicht akzeptieren"

Kapitän Markus Suttner schüttelte den Kopf: "Wir haben den Matchplan nicht umgesetzt, waren nicht griffig genug. Das war einfach nur enttäuschend." Und weiter: "Natürlich sind wir jetzt nicht positiv gestartet, hätten uns das anders vorgestellt. Es hilft aber nichts, wir haben in drei Tagen schon wieder ein Match. Wir werden am Sonntag versuchen, die Saison in die richtige Richtung zu lenken."

Die Austria flog noch in der Nacht auf Freitag zurück nach Wien, um 6 Uhr in der Früh bat Schmid zum Regenerationstraining, ehe er den restlichen Tag frei gab. Am Samstag folgt ein Videostudium des 1:2 von Island.

"Wir müssen das aufarbeiten, genau analysieren. Ich werde nicht akzeptieren, was heute passiert ist", so ein äußerst verstimmter Schmid.