Die Austria spielt ganz in Weiß - und hat "Insignia" auf der Brust

Die Austria tritt in der Fremde ganz in Weiß an. Die Veilchen präsentierten das Auswärts-Dress für die Saison 2021/’22, das neben einem historischen Wappen auch ein Hologramm der Urania und des Stadions eingearbeitet hat. Das Jubiläumstrikot soll auch an die 110-jährige Vereinsgeschichte erinnern.

„Ein Hologramm in Silber zeigt die Urania 1911 und die Generali-Arena 2021, vergleichbar mit einem Wackelbild verändert es sein Motiv durch verschiedene Sichtwinkel“, erklären die Favoritner.

Investoren im Fokus

Ebenfalls auffällig: Auf der Brust steht „Insignia“. Bislang hatte die umstrittene Partnerschaft mit den Investoren nichts abgeworfen. Mehrere Zahlungsfristen verstrichen. Die Hoffnung, neue internationale Sponsoren zu finden, erfüllte sich noch nicht.

Von Seiten der Georgier hieß es aber, dass sie ihren Verpflichtungen nachkommen wollen.