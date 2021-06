Neustart bei der Austria: Schmid, Ortlechner und die "Scheiß-Jahre"

Zahlreiche Verträge sind bei der Austria ausgelaufen, eine Neuverpflichtung wurde bisher noch nicht kommuniziert. Welches Gesicht die Mannschaft hat, wird sich am Montag noch nicht zeigen. "Das ist ein Prozess, der dauern wird", meinte Ortlechner zur Kaderplanung. Man müsse freilich die ersten Pflichtspiele im Auge behalten. Austrias Meisterkicker von 2013 stellte in Aussicht, dass in den kommenden Tagen "mit dem einen oder anderen Spieler" Sachen geklärt würden.

Premiere für Ortlechner

Für Ortlechner ist es der erste Job in der Funktion als Sportchef eines Vereins. Er habe sich in den vergangenen Jahren darauf vorbereitet, merkte der 41-Jährige an. "Ich möchte auch das 'Big picture' im Auge behalten. Die Austria ist nicht nur die Kampfmannschaft", sagte Ortlechner mit Verweis auf das Frauen-Team und den Nachwuchs. Unterstützung gebe es u.a. von Ralf Muhr. "Ich sauge jeden Tag auf, was ich nur rein bringe in den Kopf."