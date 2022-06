Sintschenko-Appell nach geplatztem WM-Traum an Zusammenhalt

Nach dem geplatzten WM-Traum galt die Sorge der ukrainischen Fußballer wieder den Menschen in ihrer vom russischen Krieg geplagten Heimat und dem Frieden auf der Welt. "Ich möchte dem Rest der Welt noch einmal sagen: Wir müssen alle zusammenstehen, wir müssen gegen den Krieg zusammenhalten. Wir müssen den Krieg stoppen. Denn heute ist es die Ukraine, morgen kann es ihr Land sein. Jeder möchte in Frieden leben", sagte Oleksandr Sintschenko im TV-Sender BeIN Sports.

Der Defensivspieler des englischen Meisters Manchester City war nach dem unglücklichen 0:1 im Play-off-Finale am Sonntag gegen Wales ebenso geknickt und traurig wie seine Teamkollegen. Beherzt hatten sie für ihren Traum von der Weltmeisterschaft in Katar und die damit verbundene Freude für ihre Landsleute gekämpft. Doch ein Eigentor ihres Kapitäns Andrij Jarmolenko, der in der 34. Minute einen Freistoß von Wales' Kapitän Gareth Bale per Kopf ins eigene Tor ablenkte, beendete im Dauerregen von Cardiff die WM-Hoffnungen.