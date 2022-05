Fußball in Zeiten des Ukraine-Krieges: Ablenkung vom Inferno

Wladimir Putins Lieblingstruppe besiegt ihre Gegner reihenweise. Zenit St. Petersburg wird auch im Kriegsjahr überlegen Meister werden. Aber international im Out sein. Denn Europas Fußball-Union schloss bereits vor ihrem Wiener Kongress alle russischen Teams von den internationalen Bewerben aus.

Am Mittwoch tagt Europas Fußball-Union nicht in ihrem Glaspalast am Genfersee, sondern im Wiener Messezentrum.