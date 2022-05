Trotz Krieg in der Ukraine: Der Fußball ist kein Song Contest

Mädchen, Burschen, Schiedsrichter. Hunderten neuen Mitgliedern des ÖFB, die seit wenigen Wochen in Österreich spielen oder pfeifen dürfen, wird egal sein, wen der neue ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick bei seiner Premiere im Nations-League-Spiel in Kroatien am 3. Juni einlaufen lässt. Für sie ist schon der 1. Juni TV-Pflichttermin. Aus verständlichem Grund. An diesem Tag kämpfen ihre ukrainischen Fußball-Idole den Kriegswirren zum Trotz in Schottland um die WM-Qualifikation.