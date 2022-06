Emotionen pur! Ukraines Sieg gegen den Krieg

Die Schotten bereiteten den GĂ€sten von Beginn an eine tolle Party. Bei der die ukrainischen Spieler in Nationalflaggen eingehĂŒllt unter großen Beifall aller Fans das Spielfeld betraten. Man spĂŒrte auch, dass Fußball in diesen Zeiten vielleicht gar nicht das Wichtigste ist. Als die ukrainische Nationalhymne gespielt wurde, war es besonders emotional.

Die Schotten begannen leicht feldĂŒberlegen, qualitativ hochwertiger waren die Angriffe der GĂ€ste. Jarmolenko scheiterte beispielsweise an Goalie Gordon (17.). In der 33. Minute zeigte der West-Ham-LegionĂ€r seine Klasse, als er Gordon zur FĂŒhrung ĂŒberhob. Vor der Partie hatte der 32-JĂ€hrige Jarmolenko noch gemeint: „Es ist so schwer, im Moment an Fußball zu denken. Die russische Armee tötet tĂ€glich Menschen in der Ukraine.“ Ein anderer LegionĂ€r sorgte nach der Pause fĂŒr die Vorentscheidung, Roman Jaremtschuk von Benfica traf per Kopf (49.). Callum McGregor gelang noch der Anschlusstreffer (80.), ehe Artem Dovby noch das 3:1 erzielte (95.).