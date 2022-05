Ukraine: Das WM-Ticket soll ein Signal für die Landsleute sein

Mit den Gedanken in der Heimat und der Hoffnung auf Katar hat sich das Fußball-Nationalteam der Ukraine auf das Comeback vorbereitet. Am Mittwoch (20.45 Uhr) tritt die Ukraine im Hampden Park zu Glasgow gegen Schottland an. Gewinnen die Osteuropäer ihr erstes Pflichtspiel seit dem Kriegsausbruch Ende Februar, spielen sie am Sonntag in Wales um das letzte europäische Ticket für die WM-Endrunde im November und Dezember.