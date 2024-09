Schwere finanzielle Fouls: Manchester City droht der Liga-Ausschluss

Sportlich läuft alles wie geschmiert für Manchester City . Der amtierende Meister führt mit weißer Weste die Premier League an. Superstar Erling Haaland stellte mit neun Toren in den ersten vier Partien einen neuen Rekord auf.

Es sind schwere Anschuldigungen, mit denen die Klubführung konfrontiert ist. Insgesamt 115 (!) Verstöße gegen die Finanzregeln werden Manchester City vorgeworfen.

Die unterschwellige Anklage: All die glänzenden Erfolge und schönen Titel der vergangenen Jahre, auch jener in der Champions-League in der Saison 2022/’23, seien nur durch finanzielle Tricks erschwindelt worden, errungen mit einer Mannschaft, die so nie hätte zusammengestellt werden dürfen.

Aber was steckt wirklich dahinter?