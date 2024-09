Anpfiff in der Champions League: Alle Antworten zum neuen Modus

Am Mittwoch ist Salzburg in Prag gegen Sparta ab 18.45 Uhr gefordert. Am Extra-Tag, den Donnerstag, ist Sturm gegen Frankreichs Neuling Brest dran (siehe unten). Die Grazer werden nach der Absage gegen die Wiener Austria ausgeruht anreisen.

Gegen wen und wie oft spielt jedes Team?

Jeder Teilnehmer spielt gegen acht verschiedene Gegner, je vier Mal daheim und auswärts. Die Duelle wurden in einer computerunterstützte Auslosung bestimmt. Die 36 Klubs waren in vier Töpfe aufgeteilt, jedes Team hat aus jedem Topf zwei Gegner zugelost bekommen (auch aus dem eigenen). Damit gibt es stolze 144 Vorrundenspiele, bisher waren es 96.

Wie funktioniert die Tabelle, wer steigt auf?

In der Ligaphase gibt es wie gewohnt drei Punkte für einen Sieg und einen für ein Remis. Nach acht Spieltagen (die letzten beiden warten erst im Jänner 2025) steigen die Top-Acht direkt ins Achtelfinale auf. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in Play-offs um die weiteren acht Achtelfinaltickets. Die Teams auf den Rängen 25 bis 36 scheiden aus, einen Umstieg in die Europa League gibt es nicht mehr.