Doublesieger Sturm Graz startet das Champions-League-Abenteuer in Frankreich, Vizemeister Salzburg in Tschechien. Sturm beginnt am 19. September (21.00 Uhr) auswärts bei Stade Brest, das Gastspiel bei Borussia Dortmund folgt in der 4. Runde am 5. November. Salzburg tritt erstmals am 18. September (18.45 Uhr) bei Sparta Prag an.