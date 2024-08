Sturms Ilzer nach Champions-League-Auslosung: "Erreichen des Play-offs wäre Weltsensation"

Gemischte Gefühle, aber besonders Vorfreude herrscht bei Meister Sturm nach der Auslosung für die neue Champions-League-Gruppenphase. Die in Pool vier befindlichen Grazer bekamen in einem unterhaltsamen und großteils computergesteuerten Auslosungs-Prozedere Heimspiele gegen RB Leipzig (Topf 1), Club Brügge (2), Sporting Lissabon (3) sowie Girona (4). Auswärts antreten muss die Elf von Trainer Christian Ilzer bei Marcel Sabitzers Dortmunder (1), in Bergamo (2), in Lille (3) und im französischen Brest (4).