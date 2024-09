Erling Haalands Rekorde: Österreichs größtmöglicher Gegner

Er sorgt Woche für Woche für Schlagzeilen und pulverisiert Rekorde, als hätten sie keinerlei Bedeutung. Was bei anderen Fußballstars Jahre dauerte, scheint für ihn nur eine Frage von wenigen Wochen oder Monaten zu sein. Die Rede ist vom norwegischen Stürmer-Star Erling Haaland .

Und in diesem Tempo setzte der 1,95-Meter-Hüne seine Torjagd fort.

Es dauerte nicht lange, bis europäische Topklubs anklopften. Schließlich sicherte sich Borussia Dortmund um 20 Millionen Euro die Dienste des damals 19-Jährigen. Beim BVB heimste er sich schon in seinem ersten Spiel einen Rekord ein: Noch nie zuvor hatte ein Spieler der Bundesliga drei Tore nach einer Einwechslung bei seinem Debüt erzielt.

Haaland kam, sah und stellte Bestleistungen auf. Sein kometenhafter Aufstieg begann bei der U-20-Weltmeisterschaft . Dort erzielte er im Spiel gegen Honduras unglaubliche neun Tore und ließ die Welt erstmals aufhorchen. Nach seinem Wechsel zu Red Bull Salzburg machte Haaland auch in Österreich auf sich aufmerksam – er traf 29 Mal in 27 Spielen .

Wechsel in die Premier League

Nach beeindruckenden Leistungen für Dortmund zog es Haaland 2022 zu Manchester City. In seiner ersten Saison in der Premier League brach er mit 36 Toren den bisherigen Ligarekord. Damit erzielte er alleine mehr Tore als die Teams von Wolverhampton und Everton in dieser Saison.

Wettbewerbsübergreifend kam er in derselben Spielzeit auf 52 Treffer – ebenfalls Rekord für einen Spieler eines Premier-League-Vereines.

Nach 27 Toren in der vergangenen Saison steht Haaland heuer nach nur drei Spieltagen bereits bei sieben Saisontoren – eine Marke, die in der Geschichte der Premier League so früh auch noch niemand erreicht hatte.