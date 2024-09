Was das ÖFB-Team in Oslo erwartet: Anderes Spiel, eine Parallele

62 Prozent Ballbesitz und ein Gegner, der in erster Linie verteidigt – die Aufgabe, vor die Slowenien die Österreicher am Freitag gestellt hat, wird sich am Montag in Oslo nicht wiederholen. Davon ist auch Ralf Rangnick überzeugt: „Ich erwarte ein völlig anderes Spiel und einen Gegner, der Fußball spielen will und spielerische Lösungen sucht“, sagt der Teamchef über die Norweger.

Ein offener Schlagabtausch in Oslo? Gut möglich. Da wird es darum gehen, nicht die Kontrolle zu verlieren. „Wir brauchen eine gute Balance aus kompaktem, aggressivem Spiel gegen den Ball und guten Lösungen im Ballbesitz“, sagt Rangnick.