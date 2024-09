Der ganze Brief: Wie der ÖFB-Präsident über den Generalsekretär schimpft

Ende letzter Woche tauchte ein Brief auf, den Mitterdorfer an Mitglieder des Präsidiums im Oktober des Vorjahres versandt hat. Der Inhalt ist höchst brisant: In mehr als drei A4-Seiten schreibt der oberste (ehrenamtliche) Fußball-Boss über seine Erfahrungen mit dem obersten Angestellten Thomas Hollerer. Es geht um schlechten Führungsstil, fehlende Kommunikation wichtiger Angelegenheiten, Beschwerden von relevanten Partnern und Sponsoren, uvm.

Eine Bestandsaufnahme mit einer Handvoll Vorwürfen, die dazu reichen würden, weitere Schritte einzuleiten. Trotzdem hält Klaus Mitterdorfer dieses Schreiben fast ein Jahr lang unter Verschluss. Bis es nun doch den Weg an die Öffentlichkeit gefunden hat und die Frage aufwirft: Wieso hat der Präsident nichts unternommen?