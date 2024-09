Champions League: Sturms Start am "Ende der Welt", aber nicht in Brest

Nach 23 Jahren kehrt Sturm in die Champions League zurück. Die Grazer zählen im neuen Ligamodus zu den Underdogs – so wie der erste Gegner: Brest, der unbekannte Debütant aus Frankreich.

Am Donnerstag geht es im Westen der Bretagne, nahe des Atlantiks, los. Aber nicht in der 140.000 Einwohnerstadt, sondern über 100 km Richtung Landesinnere bei Lokalrivale Guingamp – vor maximal 18.000 Fans. Aufgrund der komplizierten und teuren Anreise verzichtete Sturm auf eine organisierte Fan-Reise in den Westen.