Vor EM-Finale Spanien gegen England: "Wäre Armutszeugnis für den Fußball"

Während sich die einen mit Spielfreude und begeisterndem Fußball ins EM-Finale schossen, war bei den anderen eher Ergebnis-Denken angesagt. Im Endspiel am Sonntag-Abend (21 Uhr) treffen in Berlin Spanien und England aufeinander. Die bisher gezeigten Leistungen könnten unterschiedlicher kaum sein.

Was aber spricht nun tatsächlich für einen Europameister Spanien, was für die Engländer? Wie hat sich EM-Gastgeber Deutschland spielerisch und organisatorisch präsentiert? Wie wurden die starken Leistungen des ÖFB-Teams beim "großen Bruder" wahrgenommen? Und was bleibt von dieser EM am Ende übrig?

Über das und mehr spricht die in Berlin lebende, freie Sportjournalistin Tiziana Höll in der neuen Episode der KURIER-Nachspielzeit.