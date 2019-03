So schafft es Rapid noch in die Meistergruppe

"Die Situation ist jetzt schwieriger geworden. Wir werden trotzdem nicht aufgeben. Jetzt ist es wichtig, ein sehr gutes Spiel gegen Hartberg zu liefern", weiß Kühbauer. Sportdirektor Fredy Bickel versuchte, die Niederlage in Mattersburg zu erklären: "Wir haben in den letzten zweieinhalb Monaten vieles richtig gemacht. Diesmal aber leider nicht. Wir hätten vielleicht nicht so mit der Brechstange spielen sollen und den Punkt nehmen sollen. Wir haben es selbst nicht in der Hand, müssen einfach das letzte Spiel abwarten".