Die Admira siegt im niederösterreichischen Torfestival

Bereits beim 0:4 gegen Rapid hatte der SKN drei Tore aus ruhenden Bällen kassiert. Aber auch die Südstädter haben Probleme bei Standards: Nur vier Minuten nach der Führung konnte nur kurz geklärt werden, Luxbacher schoss und Luca Meisl fälschte entscheidend zum 1:1 ab. Aiwu rettete gegen Fountas auch noch auf der Linie.

Im Finish zeigte erneut Kalajdzic seine Klasse: Bei einem Abpraller war er per Kopf zur Stelle – 2:1 (83.). In der 92. Minute gelang René Gartler per Elfmeter sein 50. Bundesliga-Tor – 2:2. Doch Aiwu stellte noch per Kopf den 3:2-Endstand her (94.).