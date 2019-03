Austria trotz einer Blamage in der Meistergruppe

Es war ein guter Tag für die Austria. Sieht man von den 90 Minuten ab, in denen man selbst versuchte, so etwas wie Fußball zu spielen. Nach einer ideenlosen Darbietung unterlag man zu Hause dem Letzten Altach mit 1:3. Die Arithmetik war aber ein Freund der Wiener, die trotzdem die Meistergruppe erreichten. Die Fans bejubelten die Teilnahme an den Top 6, forderten aber zum wiederholten Male den Rauswurf von Trainer Letsch.

Ei, fein, dachte man sich in Favoriten. Mit einem Sieg wäre man fix in den Top sechs gewesen, weshalb Letsch auf größtmögliche Offensive setzte. Ei, fein dachte sich Grabher-Nachfolger Wolfgang Luisser, als er einen erfolgreichen Spielzug seines Teams in die 4. Minute sah: Berisha setzte sich links gegen Verteidiger Schoissengeyr durch, seinen Pass verwertete Marco Meilinger zum 0:1. Die Austria-Verteidigung war da irgendwie noch nicht auf dem Platz. Nach der kalten Dusche folgte kurz der angekündigte Sturm-Lauf.

Der alsbald belohnt wurde: Nach einem haarsträubenden Fehlpass von Zech kam der Ball zur Turgeman, der die Stange traf, Bright Edomwonyi brachte den Ball zunächst auch an die Stange und dann ins Tor (11.).