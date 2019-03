Nach Wiener Bundesliga-Pleiten: Austria oben, Rapid fast unten

Wiedersehen in Mattersburg

Genau zehn Jahre nach seinem Debüt als Trainer gastierte der Mattersburger Didi Kühbauer mit Rapid in Mattersburg. Am 10. März 2009 verlor er mit den Amateuren der Admira in Horn 1:3. Fünf Monate später fügte er Mattersburg mit dem 2:0 im Cup die erste bittere Niederlage zu. Am 26. Mai 2013 versetzte Kühbauer,der 2011 mit Admira in die Bundesliga aufgestiegen war, den Burgenländer einen Tiefschlag. Admira rettete sich mit dem 1:0, Mattersburg musste absteigen.

Kühbauer verabschiedete sich von der Admira, wurde später Trainer in Wolfsberg, St. Pölten und bei Rapid. Von 13 Spielen gegen Mattersburg (inklusive der Cuppartie) verlor Kühbauer nur drei Spiele gegen seinen Heimatverein. Das einzige Duell als Rapid-Trainer ging mit 1:0 an Kühbauer. Das war das zweite Duell in diesen zehn Jahren gegen den von ihm geschätzten Klaus Schmidt, den er schon zuvor mit St. Pölten gegen Altach bezwungen hatte.