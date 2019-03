Wolfsberg muss weiterhin zittern

Der WAC hatte es in der Hand gehabt, einen Fixplatz in den Top sechs zu fixieren. Der WAC war in Hartberg auch lange Zeit klar überlegen und sah wie der sichere Sieger aus. Am Ende reichte es nur zu einem 1:1 – und damit zu einem Punkt. Noch muss Wolfsberg also um den Platz in der oberen Hälfte zittern.

Die Gäste starteten stark in das Spiel. Es entwickelte sich eine rassige, harte aber faire Partie, in der die Kärntner vorerst das Spiel bestimmten.