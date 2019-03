LASK setzt Siegesserie mit 2:0 gegen Wacker Innsbruck fort

Immerhin: Wacker war das letzte Team, das gegen den LASK gewinnen konnte. Doch mit einem Missgeschick, wie es Maak schon in der 9. Minute passierte, bleibt so ein Kunststück ein frommer Wunsch. Sein Loch, in die Luft des Waldstadions geschlagen, eröffnet Goiginger die Chance – 1:0. Innsbruck wehrt sich tapfer, doch im vom heftigen Wind gepeitschten Regen bleibt es beim knappen Pausenstand. Wieder patzte Innsbrucks Hintermannschaft (Kooperation Knett/Kerschbaum), und Ranftls 2:0 brachte dem Favoriten doch die Beruhigung (64.). Und die Gewissheit, in dieser Saison ohne Heimniederlage zu bleiben.