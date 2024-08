Welcher Trainer fliegt als Erster? Die wichtigsten Fragen zum Ligastart

Aufsteiger und Rückkehrer GAK eröffnet am Freitag mit dem Heimspiel gegen Salzburg (20.30 Uhr, live Sky Austria) die neue Bundesliga-Saison. Worauf dürfen sich die Fans freuen, was wird 2024/’25 bringen?

Ist Doublegewinner Sturm Graz automatisch der große Gejagte?

Laut der Papierform ja. In der Praxis freilich ist und bleibt Salzburg der Topfavorit. Ohne die Punkteteilung wäre der Titel auch in der letzten Saison an die Salzburger gegangen.

Der neue Trainer Pepijn Lijnders war zuletzt sechs Jahre lang Assistent von Jürgen Klopp in Liverpool und erinnert in seiner Sprache und seiner Gestik sehr an den deutschen Startrainer. Einige Experten sehen auch den LASK in der Position des Jägers der Top-Favoriten.