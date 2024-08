Blamables Europacup-Aus: Kopfweh bei der Austria schon vor dem Ligastart

Die Saison hat gerade erst einmal Fahrt aufgenommen, und die Wiener Austria befindet sich noch vor dem Liga-Auftakt bei Blau-Weiß Linz in ihrer ersten kleinen Krise. Schuld daran ist das blamable Ausscheiden in der Qualifikation der Conference League gegen Ilves Tampere. Den finanziell weiterhin stark angeschlagenen Wienern hätte eine (ohnehin wenig realistische) Gruppenphase 3,17 Millionen Euro eingebracht.

Ein Jahr lang hat man stets auf das Ziel Europacup-Startplatz geschielt, um dann in zwei Spielen gegen einen wenig bekannten Verein aus demn hohen Norden auszuscheiden. Viel Lärm um nichts also. Unruhig wurde es am Tag nach der Blamage in Wien-Favoriten nach einer Aussage von Neo-Trainer Stephan Helm, der auf die Doppelbelastung von ÖFB-Cup und Europacup verwies, was bei so manchem Verantwortlichen Verwunderung hervor rief.