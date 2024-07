Heimkehr nach 13 Jahren: Dragovic ist ein "waschechter" Austrianer

Die Rückkehr von Aleksandar Dragovic zur Wiener Austria ist perfekt. Wie die "Veilchen" am Dienstag vermeldeten, erhielt der 100-fache österreichische Fußball-Teamspieler einen Vertrag bis 2027. Der 33-jährige Innenverteidiger werde dem Verein auch darüber hinaus erhalten bleiben, hieß es in der Mitteilung. Details dazu wurden aber nicht genannt. Dragovic kommt ablösefrei zu den Violetten, zuletzt war er bei Roter Stern Belgrad engagiert.

Der Jungvater zeigte sich über das Comeback bei seinem Herzensverein, zu dem er bereits im sechsten Lebensjahr gestoßen war, hocherfreut. "Ich bin ein waschechter Austrianer, Wien ist für mich die schönste Stadt - deshalb war es immer mein Ziel, hier einmal meine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, so weit will ich aber noch gar nicht denken, jetzt will ich der Austria helfen", wurde Dragovic in der Aussendung zitiert. "Ich versuche, jeden Tag ein Vorbild zu sein - zu Hause für meinen Sohn und ab sofort auch hier im Verein für unsere jungen Spieler."

Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner bezeichnete Dragovic als "ein Kind der Austria und bis heute ein Aushängeschild unserer Akademie. Er hat als Austrianer den Sprung in die große Fußballwelt geschafft."