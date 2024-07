Transfer-Hammer fixiert: Dragovic kehrt zur Wiener Austria zurück

Der 100-fache ÖFB-Teamspieler wird wohl wieder ein Violetter. Am Montag soll der Medizincheck in Wien erfolgen.

Lange wurde darüber spekuliert und berichtet, nun ist es so gut wie fix: Der langjährige ÖFB-Internationale Aleksandar Dragovic wird zur Wiener Austria in die Bundesliga zurückkehren.

Am Freitag-Abend soll die Einigung gefallen sein, wie die Heute berichtete. Am Montag folgt wohl der Medizincheck, am Dienstag könnte der 33-Jährige im Zuge der Pressekonferenz vor dem Europacup-Rückspiel gegen Ilves Tampere offiziell präsentiert werden.

Akademie-Anstellung nach Karriere-Ende? Gerüchten zufolge soll Dragovic bei den Wienern 30.000 Euro im Monat verdienen, sein Vertrag aber nicht so hochdotiert sein, wie angestrebt. KURIER-Informationen zufolge soll der Vertrag an die sportlichen Leistungen der Austria gebunden sein. Und: Dragovic könnte nach dem Dreijahres-Vertrag, den er erhalten soll, eine Anstellung in der Akademie winken.

Dragovic hatte nach drei Jahren und drei Meistertiteln Roter Stern Belgrad verlassen. Er war in der Vergangenheit immer wieder mit der Wiener Austria in Verbindung gebracht worden - jenem Klub, bei dem er groß geworden war. Finanziell hatte der 100-fache ÖFB-Internationale in den vergangenen Jahren aber noch in einer anderen Liga gespielt. Nun winkt die Rückkehr in die heimische Bundesliga. Im Nationalteam unter Ralf Rangnick spielt der hundertfache Teamspieler indes keine Rolle mehr.