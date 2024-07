Torfestival gegen Pinzgau: Wiener Austria nimmt erste ÖFB-Cup-Hürde

Die Wiener Austria hat sich nach dem verpatzten Saisonstart im Europacup rehabilitiert und sich am Sonntag mit einem Kantersieg im ÖFB-Cup wieder Selbstvertrauen geholt. Drei Tage nach dem überraschenden Hinspiel-1:2 in der Conference-League-Quali gegen Ilves Tampere gelang den "Veilchen" von Neo-Trainer Stephan Helm beim Regionalligisten FC Pinzgau Saalfelden mit einem klaren 6:0 (4:0) locker der Aufstieg in die zweite Runde.