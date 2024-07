Zittersieg in Krems: Double-Sieger Sturm Graz müht sich im ÖFB-Cup weiter

Titelverteidiger Sturm Graz hat sich mit viel Mühe in die 2. Runde des ÖFB-Cups gezittert. Der Doublesieger setzte sich zum Saisonauftakt am Samstag beim Regionalligisten Kremser SC vor etwa 7.000 Zuschauern mit 4:2 nach Verlängerung durch. Für die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer avancierte Jon Gorenc Stankovic erst in der 113. Minute zum Matchwinner, Mika Biereth traf kurz vor dem Schlusspfiff zum Endstand (122.). Nach 90 Minuten war es 2:2 gestanden.