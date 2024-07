Bologna will Teamspieler Prass, Sturm verlangt 15 Millionen Euro

ÖFB-Teamkicker Alexander Prass hat nach seinen guten EM-Leistungen Interesse aus Italien geweckt. Der 23-Jährige gilt als Wunschkandidat von Bologna , dem Club von Stefan Posch und Ex-Verein von Marko Arnautovic. Das berichtete die Gazzetta dello Sport am Mittwoch. Laut der Sportzeitung habe der Champions-League-Teilnehmer bereits Kontakt zu Sturm Graz aufgenommen. Demnach verlange Österreichs Meister von 15 Millionen Euro für Prass, der in Graz noch bis 2026 unter Vertrag steht.

Bologna spielt nach dem fünften Rang in der kommenden Saison erstmals in der Champions League. Um für die Königsklasse gerüstet zu sein, verhandelt der Club laut "Gazzetta" auch mit dem deutschen Routinier Mats Hummels. Der 35-Jährige, dessen Vertrag mit Borussia Dortmund ausgelaufen ist, soll beim Posch-Club den italienischen Teamverteidiger Riccardo Calafiori ersetzen, der laut Medienberichten kurz vor einem Wechsel zu Arsenal steht. Hummels habe sich bereit erklärt, in Bologna einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr zu unterzeichnen.