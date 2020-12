Der Liga-Boss und sein Jahr: "Was ist denn jetzt wieder los?"

Das erste Gefühl war: Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich habe mich komplett überrollt gefühlt. Zum einen war mir klar, dass der Urlaub, der endlich angetreten werden sollte, soeben ins Wasser fällt. Aber viel schlimmer war, dass mir sofort beim Lesen klar war: Das ist das Ende für den SV Mattersburg. Genau so habe ich das auch meinen Mitarbeitern in der Früh mitgeteilt. Weil ich wusste, wie viel von Martin Pucher in und an diesem Verein hängt.“