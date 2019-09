Doping-Experte: "Stellt man die heile Welt infrage, ist man schnell ein Nestbeschmutzer"

Hans-Joachim "Hajo" Seppelt ist einer, der ruhig spricht, selbst wenn er gerade viel zu tun hat. Eine neue Doku kommt heraus, sie enthält Beunruhigendes, erklärt er. So wie viele seiner Recherchen im Sport, für die er Ehrungen wie Drohungen erhielt. Seit er rus-

sisches Staatsdoping aufdeckte, gilt er dort als Staatsfeind. Dass er „ab und an“ mal Leute hat, die auf ihn aufpassen, hätte er sich früher nicht gedacht, sagt der 56-Jährige während des Gesprächs zu seinem Buch "Feinde des Sports" ( Econ Verlag), das dieser Tage erschienen ist.

KURIER: „ Austria is a too small country to make good doping“, sagte ÖSV-Chef Peter Schröcksnadel nach dem Dopingskandal 2006 in Turin. Was kommt bei Ihnen hoch, wenn Sie diesen Satz hören?