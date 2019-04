Doping-Sünder Dürr steht in Zivilprozess vor Gericht

Der ÖSV und Johannes Dürr sind spätestens seit den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 keine Freunde mehr. Damals wurde die Langlauf-Hoffnung des Dopings überführt. Montagmittag treffen sich der Sportverband und sein Ex-Athlet in einem Zivilprozess am Landesgericht Innsbruck.

Der ÖSV hat Dürr auf Unterlassung und Widerruf der Behauptungen geklagt, dass der ÖSV Doping stillschweigend dulde. Dürr war im vergangenen Sommer bei einer sogenannten „FuckUp“-Night in Wattens, bei der Betroffene über ihr berufliches Scheitern, Fehler und den Weg zurück schildern, zur Rolle des ÖSV hinsichtlich Doping befragt worden. Dabei hatte der ehemalige Spitzensportler zwar von keiner aktiven Unterstützung, aber von einer Art stillschweigender Duldung berichtet.

Der zweite tiefe Fall

Damals zog der Niederösterreicher noch als geläuterter Doping-Sünder durch die Lande. Das kolportierte Ziel: Sich als Langläufer auf sauberem Weg für die Nordische Ski-WM in Seefeld zu qualifizieren. Das misslang. Schlagzeilen machte der Niederösterreicher rund um das sportliche Großevent in Tirol im Februar dann doch jede Menge.