Doping: Anklage gegen Stefan Denifl wegen schweren Sportbetrugs

Stefan Denifl wird sich vor Gericht verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat gegen den ehemaligen Tiroler Radprofi Anklage wegen gewerbsmäßig schweren (Sport-)Betruges eingebracht. Der 31-Jährige Vuelta-Etappensieger (2017) war im Zuge der Operation Aderlass kurzfristig festgenommen worden und hatte bei den Einvernahmen zugegeben, verbotene Methoden angewendet zu haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Stubaier vor, im Zeitraum von 2014 bis 2018 Blutdoping praktiziert und Wachstumshormone genommen zu haben, obwohl er sich gegenüber seinen Geldgebern, dem internationalen Radsportverband und den Veranstaltern von Bewerben verpflichtet hatte, dies nicht zu tun und sich an die Anti-Doping-Regeln zu halten.

Schadenssumme 500.000 Euro

Es besteht der Verdacht, so die Staatsanwaltschaft, dass die Zahlungen, die die getäuschten Geldgeber in Unkenntnis seines Dopings an ihn geleistet haben, insgesamt über 500.000,-- Euro betragen. Für das Verbrechen des gewerbsmäßig schweren (Sport-)Betruges droht eine Haftstrafe von einem bis zehn Jahren.

Auch gegen Langläufer Max Hauke wurde wurde Anklage erhoben. Dem Steirer, der während der WM in flagranti erwischt worden war, wird zur Last gelegt, dass er ab der Saison 2015/'16 die Anti-Doping-Regeln verletzt hat. Die dadurch von ihm zu Unrecht bezogenen Leistungen betragen über € 50.000,-. Für den Fall eines anklagekonformen Schuldspruches droht eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren.