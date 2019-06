Skistar Reichelt: „Es waren die schlimmsten Tage meines Lebens“

Es gibt für einen Abfahrer angenehmere Dinge, als die Streif zu Fuß von unten nach oben zu bezwingen. Zum Beispiel die Streif auf Skiern hinunter zu rasen. An den durchgeschwitzten Leibchen und an den teilweise nicht zu überhörenden Fluchen wurde schnell klar, welchen Streifzug die heimischen Skistars bevorzugen.

Einer freilich schien den anstrengenden Fußmarsch von Kitzbühel auf den Hahnenkamm sogar richtig zu genießen: Hannes Reichelt ist im Moment um jede Luftveränderung und Abwechslung froh. Seit sein Name in der Doping-Operation Aderlass aufgetaucht ist und er wegen seiner Nähe zum früheren ÖSV-Langlaufcoach Gerald H. vom BKA einvernommen wurde, ist Hannes Reichelt angespannter als im Starthaus in Kitzbühel. „Ich habe mich wieder etwas erfangen. Aber diese zwei, drei Tage nach der Einvernahme waren die schlimmsten in meinem Leben“, sagte der 38-Jährige beim Medientag in Kitzbühel.

KURIER: Es überrascht, dass Sie hier sind und den Journalisten Rede und Antwort stehen.

Hannes Reichelt: Warum sollte ich mich denn verstecken? Ich bin der Meinung: Wenn du nichts Unerlaubtes getan hast, dann brauchst du dich auch nicht zu verstecken.

Das heißt, Sie haben auch nie daran gedacht, hinzuschmeißen und die Karriere zu beenden?

Nein. Weil das irgendwie so ausschauen würde, als wäre das ein Schuldeingeständnis. Außerdem will ich auch noch nicht aufhören. Ich denke mir sogar: ,Jetzt erst recht, dann fahre ich absichtlich noch zwei Jahre.’