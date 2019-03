Schröcksnadel: "Das ähnelt ja dem Drogenhandel"

Würden Sie bei einem Skifahrer gleich reagieren?

Selbstverständlich. Das macht doch keinen Unterschied. Wer wissentlich betrügt, der kann sich vom Verband auch keine Unterstützung erwarten.

Welchen Vorwurf muss sich der ÖSV gefallen lassen?

Was sollen wir noch tun? Wir haben die Leute seit Dezember intern sechs Mal getestet. Dass einer so unverfroren ist, dann in der Früh vor dem Wettkampf was zu nehmen, da machen wir uns keinen Vorwurf. Da kann auch der Markus Gandler wirklich nichts dafür.