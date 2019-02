Doping-Affäre: Die Österreicher sind wieder auf freiem Fuß

Auch die beiden deutschen Staatsangehörigen, gegen die die Staatsanwaltschaft München I wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Dopings nach dem deutschen Antidopinggesetz ermittelt, bleiben vorerst in Haft. Auch bei ihnen sind die Vernehmungen noch nicht abgeschlossen. Sie betreffend wird ebenfalls bis längstens morgen Vormittag seitens der Staatsanwaltschaft Innsbruck zu entscheiden sein, ob zum Zweck der Auslieferung an Deutschland die Übergabehaft beantragt und sie in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert werden. Das weitere Ermittlungsverfahren gegen sie wird von der Staatsanwaltschaft München I gemeinsam mit den Ermittlungen gegen den deutschen Sportmediziner geführt werden.