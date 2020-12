Die 100 schrägsten Sportgeschichten des Jahres 2020

21. Auf Wunsch des abergläubischen Trainers Li Yi bestreitet Fußball-Zweitligist Sichuan (China) ein Auswärtsspiel mit blauen statt mit gelben Trikots.

22. Zweitligist Sichuan Jiuniu verliert in blauen Trikots das Auswärtsspiel.

23 Fußball-Zweitligist Sichuan Jiuniu suspendiert Trainer Li Yi für eine Woche und zieht ihm einen Monatslohn ab.

24 Williams-Pilot George Russell darf beim Formel-1-Rennen in Imola dank einer Safety-Car-Phase vom ersten WM-Punkt seiner Karriere träumen.

25. George Russell schleicht beim Grand Prix in Imola direkt hinter dem Safety Car her und schleudert in die Leitplanken.

26. Bei der vierten Etappe des Giro d’Italia wirbelt ein zu tief fliegender Hubschrauber ein Absperrgitter auf und verletzt den Profi Luca Wackermann schwer.

27. Der nordirische Fußballprofi Eoin Bradley (Coleraine) erleichtert sich im Cup-Semifinale gegen Ballymena United vor der Verlängerung auf dem Spielfeld.

28. Der nordirische Fußballprofi Eoin Bradley wird für sechs Spiele gesperrt.

29. Handballer Julius Kühn wird beim EM-Spiel Deutschland – Weißrussland in der Kabine eingesperrt, weil er in der Halbzeitpause zu lange auf dem Klo war.

30. Zweitligist SV Horn präsentiert Aleksandr Borodjuk als neuen Coach.