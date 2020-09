Kuriose Szene: Schiedsrichter verwechselt Djokovic mit Federer

Der Serbe war generell nicht zu Späßen aufgelegt. Nach seiner Aktion bei den US Open, die ihm die Disqualifikation einbrachte, hatte Djokovic auch in Rom seine Emotionen nicht ganz im Griff. Im zweiten Satz, den er 4:6 verlor, ärgerte er sich so sehr, dass er den Schläger zertrümmerte. Er erhielt eine Warnung vom Schiedsrichter.