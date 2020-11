Beim Masturbieren gefilmt: WM-Held fliegt aus Nationalteam

Der Nationaltrainer fügte auch noch an: "Dzyuba wird Zeit haben, die Situation zu normalisieren. Ich hoffe, das wird während des Trainingslagers der Nationalmannschaft kein Thema mehr sein." Der Stürmer von St. Petersburg fehlt damit gegen Moldawien sowie bei den anstehenden Nations-League-Partien gegen die Türkei und Serbien. Dzyuba hat bislang in der russischen Liga in zwölf Spielen sieben Tore erzielt. Im Nationalteam hält er bei 26 Treffern.