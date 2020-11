Ein fieser Elfer-Trick aus Kroatien geht um die Welt

Die offizielle Spieluhr zeigte schon 45 an. Wohl bemerkt in der zweiten Hälfte. Die Nachspielzeit lief also bereits, als die Partie zwischen NK Croatia Zmijavac und NK Cibalia in der zweiten kroatischen Fußball-Liga zu ihrem "Höhepunkt" kam.

Die Gäste aus Vinkovci schienen schon als Sieger festzustehen. Nach einem Treffer von Rene Šarić lagen sie bis zur Nachspielzeit mit 1:0 vorne, doch im Finish warfen die Gastgeber alles nach vorne - und bekamen einen umstrittenen Foul-Elfmeter zugesprochen.

Um den Unparteiischen herum versammelte sich beinahe die gesamte wütende Gästemannschaft. Tomislav Baltić, der sich beim Beschweren hervortat, sah Rot. Die Proteste dauerten minutenlang, verlagerten sich dann in die andere Hälfte des Strafraums.

Der Elfmeter ist zu sehen ab Minute 1:57:00: