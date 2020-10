Kurioses Siegestor: Kicker fängt Goalie-Abwurf mit Ferserl ab

Was zeichnet einen guten Stürmer aus? Genau, er ist immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Daniel "Danny" Barrera ist zwar keine waschechte Spitze - der 30-Jährige ist in der Regel auf der klassischen Zehner-Position zuhause - doch bei Bedarf begibt er sich gerne dorthin, wo es dem Gegner am meisten wehtut.

Im Finish der umkämpften Partie zwischen seinem Klub Hartford Athletic und Philadelphia Union II in der zweithöchsten Spielklasse Nordamerikas lauerte der in Kolumbien geborene Kicker vor dem gegnerischen Strafraum auf seine Chance. Es stand 2:2 in der letzten Minute der regulären Spielzeit als Philadelphia-Goalie Mitchell Budler einen Angriff der Gäste abfing und gerade dabei war, womöglich den letzten Angriff des Spiels einzuleiten.