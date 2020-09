"Dachte, ich bin gewachsen": Zu kleine Tore bei Tottenham-Spiel

Während der LASK am Donnerstag-Abend in der Europa-League-Qualifikationen einen 7:0-Rekordsieg feierte, gab es auch für Jose Mourinho und Tottenham Hotspur Grund zum Jubeln. Das Premiere-League-Team war beim nordmazedonischen Klub Shkendija Tetovo zu Gast und gewann nach Toren von Lamela, Son und Kane mit 3:1.

Alles wie erwartet also. Doch vor der Partie hatten noch die Tore für Verwunderung gesorgt. So machten die Torhüter der Spurs Mourinho darauf aufmerksam, dass die Tore zu klein seien. Der Portugiese sah sich das selbst an und tatsächlich: Nachdem die Delegation der UEFA nachgemessen hatte war klar, dass das Tor fünf Zentimeter zu klein war. Statt den vorgegebenen 2,44 Metern waren es in Nordmazedonien lediglich 2,39 Meter.