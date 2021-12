Sport-Rückblick: Olympia-Sensation Kiesenhofer und Thiems Seuchenjahr

Achter Titel für Wiesberger

April bis Juli: Die vier wichtigsten Golfturniere des Jahres bringen vier unterschiedliche Sieger. Das Masters in Augusta gewinnt als erster Japaner Hideki Matsuyama. Bei den PGA Championship in Kiawah Island in South Carolina schreibt Phil Mickelson Geschichte, der 50-jährige Kalifornier wird der älteste Sieger bei einem Major. Bei den US Open in San Diego setzt sich der Spanier Jon Rahm durch. Der US-Amerikaner Collin Morikawa triumphiert bei den British Golf Open in Sandwich.

Bernd Wiesberger erringt nach zwei Jahren wieder einen Sieg auf der Europa-Tour. Der Burgenländer verteidigt seinen Titel in Farsö in Dänemark erfolgreich und darf zum achten Mal einen Pokal auf der kontinentalen Tour in die Höhe stemmen. Bei seinem historischen Ryder-Cup-Debüt unterliegt Wiesberger in Kohler (Wisconsin) mit Europa der USA 9:19.