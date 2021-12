Nach irrem WM-Drama: Wie Verstappen Formel-1-Geschichte schrieb

Verstappen gegen Hamilton

Im Mittelpunkts stand natürlich der Zweikampf an der Spitze. Verstappen gegen Hamilton, Red Bull gegen Mercedes. Nach den dominanten Jahren der Silberpfeile (2014 bis 2020), in denen 14 von 14 möglichen Titeln eingefahren wurden, bekamen die Formel-1-Fans wieder einen Titelkampf auf Augenhöhe zu sehen. Und was für einen.

Bei all der Spannung und den Kontroversen, die das finale Rennen in Abu Dhabi zu bieten hatte, kürte sich Verstappen am Ende durchaus verdient zum neuen Weltmeister. In 22 Rennen fand sich der Red-Bull-Pilot 18 Mal auf dem Podest wieder, feierte zehn Saisonsiege und acht zweite Plätze. Zehn Mal startete der 24-Jährige von der Poleposition, und damit doppelt so oft wie Hamilton.