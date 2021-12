Nach dem Showdown in Abu Dhabi: Sieger ist die Formel 1 selbst

Genau dagegen legte Mercedes Protest ein. Erfolglos. Vorerst. Ein weiteres Nachspiel ist nicht ausgeschlossen. Das deutsche Werksteam unter der Führung des Österreichers Toto Wolff hat bis Donnerstag Zeit, in Berufung zu gehen.

Damit scheint der finale Akt in diesem Drama noch nicht geschrieben. Auch deshalb hat dieses Duell der Ausnahmekönner und der Generationen nicht nur Benzinbrüder rund um den Globus in den Bann gezogen. Die alte Formel 1, in der Affären und Kontroversen nicht gerade selten sind, war wieder etwas mehr als nur „deppert im Kreis fahren“ (wieder: Zitat Niki Lauda). Verstappen oder Hamilton? Red Bull oder Mercedes? Gerecht oder unfair? Jeder scheint dazu eine Meinung zu haben, wer diese letzten Minuten und Kurven im Rennjahr live sah, und wer hörte, wie verzweifelt der siebenfache Weltmeister Hamilton am Funk klagte und wie ratlos sein sonst so souverän wirkender Ingenieur antwortete.