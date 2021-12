"Schande" und "Inakzeptabel": Das Formel-1-Drama und seine Folgen

Über die Titelentscheidung in der Formel-1-Weltmeisterschaft 2021 wird noch lange gesprochen werden. Und sie scheidet die Geister. Während nach dem kontroversiellen Herzschlagfinish am Sonntag in Abu Dhabi vor allem aus Großbritannien kritische Stimmen kamen, gab es vonseiten Red Bulls Kritik an den Einsprüchen von Mercedes. Ob Mercedes gegen die abgelehnten Proteste vorgeht, entscheidet, wie lange das Nachspiel noch dauert.